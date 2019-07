„Venkovní prostory jsme zatím využívali víceméně jen pro různé koncerty, oslavy Dne dětí či akce místní základní školy, ale je tu celkově dobré zázemí a pro provoz letního kina je amfiteátr ideální. Součástí areálu jsou lavice pro zhruba 120 lidí, ale je tu i dost okolního místa, takže si lidé mohou přinést svoje deky či židličky a užít si promítání pod širým nebem, jak se patří,“ říká vedoucí kulturního domu a kina Michal Bedeč. Jako promítací dny zvolili pořadatelé úterky a začátky promítání jsou plánovány vždy od 21:30.

„Je to první, jakýsi zkušební rok. Uvidíme, jaký bude zájem lidí, od toho se bude odvíjet promítací plán příští rok. Prozatím jsme připravili čtyři filmy, konkrétně půjde o úspěšný hudební film Bohemian Rhapsody (2. 7.), českou komedii Ženy v běhu (16. 7.), hudební snímek Mamma Mia 2: Here We Go Again (30. 7.) a českou komedii Po čem muži touží (13. 8.),“ doplnil Bedeč. Vstupné bude jednotné 50 Kč a vstupenky jsou v prodeji na místě vždy hodinu před začátkem filmu. Promítání se uskuteční jen za příznivého počasí.