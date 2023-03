Album obsahuje deset písní, z nichž více než polovina už v posledních dvou letech vyšla jako singly doprovázené videoklipem. V českých poměrech neobvyklý projekt bude v dalších měsících dotažen do úplného finále, kdy získá video podobu celý obsah alba. „Je to dle mého dobrý koncept a ten se musí držet. Neznám nikoho, kdo by to tu zkusil. Naštěstí nám s tím pomohlo i pár kamarádů, tak jsem do toho nezahučel sám. Ale ono i na iphone se dá, když to má nápad nebo napětí, udělat něco, co fans vezmou jako zábavu, nebo to bude zkrátka umění. A klidně to můžeš promítat za kapelou na koncertě. Navíc je pro mě obohacující i kontakt s jiným uměním. Myslím ty režiséry, co ti do toho vloží svůj příběh,“ komentuje projekt hudebník známý i z kapel Jasná páka a Lucie.