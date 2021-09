Divadlo Boženy Němcové ve Františkových Lázních chce oživit jak samotné prostory divadla, tak i svůj repertoár. Chystá i spolupráci se Západočeským divadlem Cheb.

Divadlo Boženy Němcové ve Františkových Lázních chce oživit jak samotné prostory divadla, tak i svůj repertoár. Chystá i spolupráci se Západočeským divadlem Cheb. | Foto: Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně

„Co bychom chtěli skutečně do dvou let zrealizovat, tak je obnova světelného parku i zvuk v divadle. Netvrdím, že teď je to ve špatném stavu, ale přeci jen tu máme starší techniku. Některá světla pamatují snad i první republiku a od té doby se hodně změnilo. Doba jde kupředu a nároky na představení jsou větší. Přijíždějí k nám divadelní soubory například z Prahy a jejich nároky, co se týče zvukové a světelné techniky jsou opravdu velké. Z toho důvodu je potřeba tyto záležitosti řešit,“ říká ředitel lázeňského divadla Arnošt Němec.