Zpočátku to byla menší událost pohodového až rodinného rázu. Během následujících let přerostla v oblíbenou akci, na kterou byli zváni hosté z ostatních regionů, zejména okolí Plzně a pražští účinkující.

"Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, kdy se akce Setkání Harmonikářů zúčastnili Ondra Římek ze Staňkova, Heligonkáři Aleše Rusňáka z Plzně a ze Sokolovska nechybělo duo Ester Krejnická a Jiří Homolka. Starosta Miroslav Bouda připomněl přínos a vztah k lidové hudbě a písničky Olgy Homolkové, která nás opustila před sedmi lety do muzikantského nebe, a moc nám chybí. V krátkosti si také všichni připomněli historii všech ročníků," říká za harmonikáře Pavel Vaněček z Horního Slavkova.

Policisté se psy vyrážejí do problémových lokalit v Sokolově

Během večera předvedl Ondra Římek své umění a vycítěné skladby ve hraní na akordeon. Kouzelnými hlasy zase doslova ohromili Ester Krejnická a Jiří Homolka, zejména písničky bývalých Kučerovců zaujaly. No a Heligonky Aleše Rusňáka již roztančily a rozezpívaly celý sál a návštěvníky.

"Skvělé vystoupení a zpěv známých melodií a písniček. Na závěr celého Setkání vystoupila Březovská desítka, a to už to takzvaně vařilo. Zde si všichni milovníci dobré hudby přišli na své. Zpívalo se, tancovalo, juchalo, no prostě to byl zase balzám na duši všech milovníků tohoto žánru. Lidé se rozcházeli v dobré náladě a s přáním, aby tato kulturní akce pokračovala a těší se na další shledání," dodal Vaněček.