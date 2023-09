"Tak si představte, že budeme hrát ve Stříbrné u Kraslic, v jakémsi krmelci. Punkový krmelec se srnkama, jelenama a jinejma mořskejma potvorama. Tak přijďte všichni, volové." Tímto nezaměnitelným a svérázným pozváním upozorňuje punková legenda Visací zámek na své páteční vystoupení ve Stříbrné u Kraslic.

Do Stříbrné u Kraslic míří punková legenda Visací zámek | Video: Archiv kapely

Hrát se bude na zahradě penzionu Márty již tento pátek 15. září. Jako předskokan zahraje kraslická kapela 11:50, která bude celý hudební večer zahajovat, a to v 19 hodin. Visáči spustí své hity od 21 hodin. Visací zámek, familiérně Visáči, je punková skupina, působící na české hudební scéně již od roku 1982.

Hraje stále v původní sestavě. Zejména v počátcích svojí tvorby silně ovlivnila zvuk celé jedné generace kapel a názory celé jedné generace posluchačů. Během 90. let se kapela ideově vzdálila původním anarchistickým ideálům a punkovému zvuku a myšlenkově se přiblížila spíše nihilismu a hudebně pak možná dřevnímu heavy-metalu.

Zdroj: Archiv kapely

V současné době se vrací k punkovým kořenům a snaží se získat přízeň další generace fanoušků a fanynek například hitem a videoklipem Známka punku. Při koncertech kapely bývají provolávána hesla Punk's not dead, vy volové či úprava hesla Punk's not dead na „Punk's not sweet, která se stala pro kapelu tradičními.