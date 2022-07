Na jeho uměleckou duši měl vliv mimo jiné otec, který podle Filipových slov krmil jeho dětství hudbou. Na to konto se Filip Koryta ve 13 letech rozhodl, že nebude pracovat. „Cítil jsem, že budu dělat jen to, co chci, a to byla hudba. Učil jsem se na hudební nástroje, psal texty, v 18 letech jsem začal hrát se skupinou Friday. Myslím, že to byla velká bomba, ale už tehdy mi lidé říkali, že bych se měl soustředit na slam poetry, protože je mnohdy víc bavilo jak mluvím mezi písněmi než to, co hrajeme,“ usmívá se.