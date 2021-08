Už patnáct uplynulo, co se v zámeckém parku Valče konal vůbec první festival Povaleč. Jako jedna z mála navzdory pandemii se tato akce konala i v letošním roce, a to o uplynulém víkendu. "Ano, jsme jedni z mála, který hudební festival letos pořádali," konstatovala za organizátory Eliška Hůlová.

Vloni pořadatelé festival právě kvůli koronaviru raději odložili. Letos si na to troufli, jenomže jim do cesty vstoupila další překážka, a to deštivé počasí. Navzdory tomu do zámeckého areálu přišlo velké množství lidí. "Nakonec jsme měli tři a půl tisíce odbavených návštěvníků, a to je celkem slušné číslo. Jsme spokojeni. I když nám počasí nepřálo, mohli jsme akci uspořádat, a za to jsme rádi," komentovala poslední ročník pořadatelka.

Rekord má Povaleč z roku 2019, kdy na festival dorazilo 6 tisíc nadšenců. "S takovými čísly jsme ale pro letošek nepočítali. Kvůli pandemii jsme měli nastavené maximum na čtyři tisíce lidí," vysvětlila Hůlová.

Valečský zámecký areál prochází řadou pozitivních změn. Netýkají se jen interiérů, ale i zahrady. Už v příštím roce by tak mohla být dokončena sanace theatronu, který v minulosti sloužil pro pořádání různých kulturních akcí. Valečský kastelán Tomáš Petr už nastínil, že by mohl sloužit i pro potřeby festivalu Povaleč. Jedinou komplikací je, že se nachází vedle hlavní stage. "Už v minulosti jsme chtěli theatron nějakým způsobem zakomponovat do festivalu, ale nebyl v dobrém stavu. Proto jsme rádi, že se opravuje. Do budoucna s ním uvažujeme. Je ale příliš blízko hlavního pódia, takže ho využijeme tak, aby se produkce vzájemně nenarušovaly," dodala organizátorka. Podle kastelána by se v takovém případě dalo uvažovat například o divadelních představeních.