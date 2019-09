Kromě bohaté filmové nabídky nebudou chybět hudební koncerty, výstava a řada dalších akcí. „Přípravy jsou v plném proudu. Startujeme ve středu 6. listopadu, kdy bude v Březové zahájen další ročník. Jeho součástí bude i letos kromě filmové části festivalu bohatý doprovodný program, kterému bude vévodit benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Tím celý pětidenní festival odstartuje,“ uvedl ředitel kulturního domu v Březové Michal Bedeč.

Kromě filmů s krimi tematikou chystá město Březová i několik novinek. „Jsme rádi, že se nám i pro letošek podařilo dojednat spolupráci s Policií ČR. Novinkou je spolupráce s Kriminalistickým ústavem, který pro návštěvníky z řad škol a široké veřejnosti připraví zajímavou antropologickou výstavu s názvem Sběratelé kostí. Další novinkou bude Koncert filmových melodií, který festival zakončí. Vystoupí na něm orchestr ZUŠ band Horní Slavkov a Loket pod vedením Marka Rothbauera a pěvecké sbory ZUŠ Choir Melodie z Horního Slavkova a Harmonie z Kraslic.

Pro návštěvníky festivalu jsme připravili lahůdku v podobně besedy s jedním z nejoblíbenějších českých herců současnosti Ondřejem Vetchým. Kromě jiného bude tématem talk-show i úspěšný český krimi film z roku 2012 Příběh kmotra, ve kterém exceloval v hlavní roli,“ řekl starosta Miroslav Bouda.

„Je dobře, že Krimifest nezmizel z regionu. Více podobných akcí. Uvidím, zda pojedu do Březové, Ondřej Vetchý je lákadlem,“ říká Pavel Stejskal ze Sokolova. Mezinárodní Krimifest by se dal charakterizovat jako festival kriminálních filmů nebo prevence kriminality. Za 19 let jej hostilo několik českých měst, od Havlíčkova Brodu po Chodov či Černošice. V Březové se Krimifest usídlil od roku 2016.