Je vám práce kriminalistů obecně něčím sympatická, blízká?

Při natáčení se potkáváme celkem často s profesionálními kriminalisty. Je velmi zajímavé povídat si s nimi o jejich práci a vnímat, že jsou to vyrovnané, celkem pozitivní osobnosti. Jejich práce je hodně o pevných nervech a psychologii. Já jsem se osobně potkala s vyšetřovateli, kteří působí jako lidé, se kterými je velmi příjemné trávit čas. Mají můj respekt a obdiv. Potkávat se denně se zlem musí být velmi náročné na psychiku, a přesto se s pány kriminalisty dokážeme spolu zasmát a bavit se klidně o dobrém jídle.

Dokázala byste si sebe samu představit v akci? A musela jste před natáčením absolvovat nějaký zvláštní výcvik?

S kolegy Petrem Konášem a Janem Holíkem, kteří hrají kapitány Karlina vyšetřovacího týmu, jsme měli pár tréninků s profesionály, jak držet zbraň, jak se s ní pohybovat, učili jsme se pacifikovat útočníka a seznamovali jsme se s nejčastějšími reakcemi pachatelů. No, snažili jsme se všechno pochytat a dostat do těla, ale jak je zřejmé, policejnímu výcviku a praxi se to opravdu nevyrovná. Ale byla to určitě velice zajímavá zkušenost. Hlavně si pamatuju, že nemám tou pistolí mávat jako s vějířem.

Existuje případ, co jako Šéfka řešíte, který vámi otřásl, nebo jste o něm minimálně více přemýšlela, než o těch dalších?

Major Langerová řeší ty nejtěžší případy, což jsou vraždy. Tady si opravdu neumím vybrat, co je horší, jestli vražda ze žárlivosti nebo kvůli penězům. Vždycky jsou to situace, kdy někdo vezme život tomu druhému. Snažím se si ty příběhy nepouštět k tělu. Diváci mají krimi a detektivní žánr rádi a já jsem tu jako herec od toho je pobavit. Přistupuju k tomu prostě racionálně, jinak bych to pod vlivem emocí z jednotlivých případů v takovém zápřahu nemohla uhrát. Mě má práce na Šéfce moc baví a doufám, že bude bavit i diváky.

V kriminalistickém žánru se to ženskými hrdinkami docela hemží, i když muži v něm samozřejmě převažují… Máte mezi nimi nějakou oblíbenou?

Mám moc ráda Agathu Christie a jejího Hercula Poirota. Ten seriál v čele s hercem Davidem Suchetem můžu vidět pořád dokola. Propadla jsem i seriálu Most s hlavní hrdinkou, vyšetřovatelkou Sagou Noren. Herečku Sofii Helin jsem měla možnost i dabovat a je prostě skvělá. Obecně se mi hodně líbí severské krimi.

Takže se na kriminálky díváte… Nebo je vám některý televizní a filmový žánr ještě bližší?

Ano, kriminální a detektivní televizní tvorba je mi velmi blízká. Tenhle žánr mě vtahuje a já si u něj vlastně odpočinu. Ale to i u dobrého sci-fi nebo hollywoodského filmu. Mám ráda i italskou a španělskou kinematografii. Ale jde mi hlavně o to, jestli mě chytne příběh a jeho představitelé. Neumím se dívat na seriál nebo film, když je mi nesympatický hlavní hrdina. A je jedno, jestli je to klaďas nebo záporák.