Městské sady v Kraslicích ovládne v sobotu folkový Festiválek na konci světa. Pořadatelka Alena Boháčová slibuje posluchačům akci pro všechny generace plnou skvělé muziky, zábavy a dobrého jídla a pití. Letošní ročník festiválku je již v pořadí šestnáctý.

Písničkář a právník Ivo Jahelka | Foto: se svolením Iva Jahelky

"Ani se mi nechce věřit, že to tak rychle utíká," říká Boháčová. Pozvání přijaly kapely Poslední vagón, Na konci světa, Ivo Jahelka, Pocta Wabimu Daňkovi, Jauvajs, Bluegate, Alison, B.G. 4 a Cop. Moderátorem bude Vláďa Keblúšek. Akce proběhne již tuto sobotu 15.července od 13 hodin. V doprovodném programu nebude chybět kreativní dílna pro děti, keltská vesnička s ukázkou řemesel a obydlí a dobročinný stánek pro kočičí útulek Konec toulání. Vstupenky je možné sehnat v Kraslickém informačním centru v předprodeji za 180 anebo přímo na místě za 230 korun. Děti mají vstup zdarma. Vzhledem k předpovědi bude v areálu vytvořeno hodně stinných míst a zóna s vodní párou, takže se návštěvníci nemusejí bát přijít i v panujícím počasí.

A na co nejvíce se těší sama pořadatelka? "Na atmosféru. Možná, že jsem v tomhle neobjektivní, ale každý ročník festiválku jsem pyšná na to, jak jeho návštěvníci dokáží ocenit muzikanty, moderátora, doprovodný program a akci jako takovou. Na festiválku je vždy krásná atmosféra, lidé jsou báječní, usměvaví, a tak to má být. A na to se těším nejvíce. Těším se i na to, že zde potkám tváře, které se na festiválku objevují každý rok. Je fajn vytvořit akci, na kterou se lidé rádi vracejí každý rok."

