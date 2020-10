Přijďte stejně jako v loňském roce Nelinku podpořit

Nelinka Cichocká potřebuje speciální léčbu. Lidé přispívají na transparentní účet. | Foto: Deník / Jiří Drozdík

Před rokem a půl, jako první ze všech, uspořádali v Kraslicích benefiční koncert pro těžce nemocnou Nelinku Cichockou. "Netušili jsme, jakou vlnu pozitivních emocí to u vás vyvolá a kolik následných akcí po celý rok díky dalším úžasným lidem vznikne na podporu této báječné holčičky. Rok s rokem se sešel a my se rozhodli pro další podpůrnou akci a to přímo u nás v bezpečné ulitě Šneka. Akci jsme museli na jaře zrušit a přesunout na podzim. Stojí to za to, věřte nám. Nelinka dělá obrovské pokroky a my ji fandíme," vzkazují pořadatelé z kraslického Šneka.