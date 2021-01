Nedobře vyvíjející se pandemická situace drží kulturní manažery v nejistotě i na rok 2021. Pořadatelé stále netuší, zda se podaří uskutečnit už i několikrát přeložené kulturní akce. I přesto se už v Karlovarském kraji plánují velké koncerty na příští rok.

„V květnu bychom chtěli v KV Areně uspořádat megashow českého závodníka ve freestyle motocrossu Libora Podmola – Brother Motivation, kterou jsme v roce 2020 museli opakovaně rušit. V červnu bychom chtěli uspořádat velký dětský den, na který v roce 2019 přišlo čtyři tisíce lidí, ale v roce 2020 se kvůli koronaviru nekonal,“ nastínil šéf karlovarské KV Areny Roman Rokůsek.

Sportovně rekreační centrum by na přelomu února a března například chtělo uspořádat on–line vystoupení regionálních kapel. „Mělo by jít o víkendovou akci. V sobotu by vystoupily čtyři regionální skupiny a jeden host a ve stejném složení by byla i neděle. Chceme podpořit regionální umělce a akce bude zároveň charitativní. Výtěžek z dobrovolnických sms by šel na kulturní akce například v domovech pro seniory, které kvůli covidu zůstaly odříznuty od veškeré kultury,“ uvedl ředitel Rokůsek s tím, že by z této akce mohla vzniknout tradice. Rokůsek by byl rád, kdyby se koncert mohl přenášet v restauracích, kde by běžel přehled dárců.

V KV Areně by se také měla konat velká halloweenská i mikulášská show, na niž by měli dorazit například Maxim Turbulenc 9. října by pak v KV Areně měla hostovat kapela Kabát.

Také Vladimír Suchan z agentury Vlny má už představu o letošním roce. Jak přiznává, 40 procent programu jsou akce, které se neuskutečnily v roce 2020. „Mám naplánováno od dubna do září. V květnu by měli v loketském amfiteatru vystoupit na jedné akci Monkey Bussines s J.A.R, dalším koncertem bude Škwor,“ poznamenal podnikatel.

V červnu by na karlovarském koupališti měl účinkovat moderátor Leos Mareš či legendární kapela Turbo.

Rokůsek i Suchan se shodují, že domlouvat v této době akce není jednoduché. „Naštěstí po mně čeští interpreti nechtějí zálohu, tu jsem ale musel zaplatit za účinkování Dona Aireyho, klávesisty z Deep Purple. Uhrazenou ji mám už dva roky,“ konstatoval Suchan. „Rádi bychom plánovali akce, ale zatím máme problém, aby nám je produkce potvrzovaly,“ uzavřel Rokůsek.

V Chebu se chystá například odložený koncert pro první linii, na kterém měli hrát kapela Lucie a zpěvák Michal Hrůza. „Koncert je symbolickým poděkováním všem, kteří se v Chebu zasloužili o zvládnutí koronavirové epidemie. Z tohoto důvodu byla tisícovka volných vstupenek rozdána mezi zdravotníky, hasiče, policisty a další,“ řekl Tomáš Ivanič z chebské radnice. Koncert by se měl uskutečnit na náměstí 8. dubna.

Také v Mariánských Lázních už plánují. Lidé by si měli užít třeba oblíbenou akci Mezi nebem a zemí, která se koná na ploché dráze, ale loni musela být zrušena. „Jen velmi nerad bych letos opět omezoval zahájení lázeňské sezony,“ řekl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Má se konat druhý květnový víkend.

V Sokolově si na závěr roku rozsvítili na obloze obrovské Srdce naděje pro lepší a také zdravější rok 2021. A co dál? „To nikdo neví, my v Městském domě kultury ale věříme, že budeme mít opět příležitost probudit v Sokolově kulturu a vzájemné setkávání. Od nového roku budeme nově provozovat Alfa music club, ze kterého bychom rádi udělali multižánrové místo, na které se budou lidé rádi vracet. Během Sokolovského kulturní léta chystáme několik novinek, jež nemají v našem městě obdoby. Držme si palce, abychom to všechno mohli uskutečnit,“ říká ředitel MDK Ladislav Sedláček.

V nedalekých Kraslicích se stará, zejména o hudební produkci pod širým nebem, několik nadšenců. Jeden z nich, Jan Zmrzlý, už zveřejnil termín oblíbených Rockových sadů. Jeho 19 ročník se bude konat 21. srpna a organizátoři doufají, že mu plány nezhatí vládní omezení a nařízení. „Stále víc se sám sebe ptám, jestli má vůbec cenu snažit se celý rok něco připravovat, aby to potom zrušili. Ale jdu do toho a motivuje mě to, že se po roce zase všichni potkáme na jednom místě,“ říká Zmrzlý.

Dalšími jsou Agentura On Off, která chystá dva koncerty. Prvním je Pink Floyd Revival Czech 9. července a o den později je na pódiu vystřídá kapela Rammstein Tribute Shou, což je český špičkový revival německé kapely. A do třetice to je folkový Festiválek na konci světa 17. července ve Stříbrné, přijede např. České srdce, Jindra Kejak, Strašlivá podívaná a další.