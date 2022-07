Promítací večery jsou vždy páteční. V červenci jsou začátky představení od 22 hodin, v srpnu pak od 21.30 hodin. Promítat se budou filmy jako Prezidentka, Řekni to všem, Příšerákovi, Hádkovi a Střídavka. Vstupenky se kupují pouze na místě a jedna stojí 100 korun. V případě nepříznivého počasí kino nepromítá.

V Kraslicích odstartoval měsíční promítací sezonu letního kina film Myši patří do nebe. Po něm v ten samý den následoval český hit s názvem Chinaski: Každej ví kulový. Pořadatelé se rozhodli vyjít vstříc dětským i dospělým divákům. Promítá se vždy od pátku do neděle. Každý den dva filmy. Nejbližší promítání je tedy v pátek od 17 hodin a bude to Tajemství staré bambitky 2. V 19.30 bude následovat film Karel, který přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. "Vstupné je 70 korun na dětské a 100 na ostatní filmy. Promítat se bude na zahradě domu kultury," upřesnila Claudie Růtová z kraslického infocentra.

Sokolov má oproti Chebu o více než polovinu levnější dodávky tepla

Pod širým nebem promítají i v březovském amfiteátru. V pátek od 21.30 to bude česká komedie Vyšehrad: Fylm. V srpnu budou následovat další čtyři snímky a hrát se bude už od 21 hodin.

O filmové snímky pod hvězdami nepřijdou ani v Chodově. Budou to ale pouhé tři filmy, a to od 25. až 27. srpna. Promítá se ve staroměstské ulici vždy od 20.30 hodin a vstup je zdarma.