„Samozřejmě jsme zatím s návštěvností víc než spokojeni, prozatím nám přeje počasí a je třeba říct, že šlo zatím o velmi úspěšné a známé filmy. Uvidíme, jak se bude počet diváků vyvíjet dál u plánovaných starších filmových titulů,“ komentuje dosavadní úspěch vedoucí kulturního domu a kina Michal Bedeč.

Výhodou letního kina v Březové je rozhodně zázemí, kdy se v amfiteátru nachází lavice pro přibližně 120 osob a v okolí je i dost místa, kam si mohou lidé přinést svoje vlastní deky či židle, navíc hned vedle areálu je místní restaurace, kde si mohou návštěvníci i během filmu zakoupit občerstvení. Filmy se zde promítají na plátno o rozměru 5 x 3 metry.

Na letošní léto má kino Admira v plánu ještě dvě venkovní promítání – hudební snímek Mamma Mia 2: Here We Go Again (30. 7.) a českou komedii Po čem muži touží (13. 8.), ale není vyloučeno, že v případě pokračujícího zájmu ze strany diváků pořadatelé přidají během srpna i nějaká mimořádná promítání. Vstupné na filmy je jednotné, 50 Kč, a vstupenky jsou v prodeji na místě vždy hodinu před začátkem promítání. Podmínkou jeho uskutečnění je příznivé počasí. Kromě letního kina pokračuje v promítání i klasické digitální kino Admira, které nabízí na letošní léto výběr z nejočekávanějších filmových premiér. Více informací včetně konkrétního programu na webu www.mfc-brezova.cz.