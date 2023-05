Slavnostní zahajovací koncert letošního ročníku karlovarského festivalu, který se už několik let koná pro veřejnost zdarma na pódiu před hotelem Thermal, bude mít letos exkluzivní obsazení. Kromě již ohlášeného vystoupení Russella Crowea a kapely Indoor Garden Party zahraje také legendární britská skupina Morcheeba.

Legendární skupina Morcheeba. | Foto: Foto: se svolením MFF Karlovy Vary

Koncertní program zahajovacího večera 30. června doplní také vystoupení zpěváka Vojtěcha Dyka s jeho autorským projektem D.Y.K. Tento koncert se bude konat v prostoru Mattoni Life Baru u Vřídelní kolonády. Informovala o tom za Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary Adéla Klingohrová. "Koncert kapely Morcheeba proběhne před hotelem Thermal od 19 hodin a pro veřejnost bude zdarma. Koncert Indoor Garden Party s Russellem Crowem proběhne ve stejný den také před hotelem Thermal, začne ve 22.45 hodin a bude rovněž zdarma," dodala.

Londýnskou kapelu Morcheeba založili v roce 1995 bratři Paul a Ross Godfreyovi se zpěvačkou Skye Edwardsovou. Debutový singl 'Trigger Hippie' znamenal faktický start skupiny Morcheeba jako tria a díky tomu zanedlouho získali smlouvu s nahrávací společností. V roce 1996 vydali uznávané debutové album Who Can You Trust? a začali hrát naživo. Během několika následujících let se kapela dostala do celosvětového povědomí, za průlomové pak hudební kritika považuje album Big Calm z roku 1998.

Kapela doposud vydala deset studiových alb, z nichž vzešla řada hitů jako například 'The Sea' a 'Rome Wasn't Built In A Day'. Od druhé poloviny 90. let patřila Morcheeba k uskupením, která spoluurčovala dění na světové hudební scéně. V České republice koncertovala několikrát, naposledy na festivalu Metronome Prague Warm Up v září 2021. Sedm měsíců před tím podpořila světovou premiérou písně z alba Blackest Blue i „pandemický“ online koncert Národ sobě – kultura tobě.

Herec a režisér, držitel Oscara a dvou Zlatých glóbů Russell Crowe na festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Devětapadesátiletý Crowe se celosvětově proslavil ve velkofilmu Ridleyho Scotta Gladiátor. Za hlavní roli v historickém snímku z roku 2000 dostal Oscara, film jich získal celkem pět. Nominace na nejcennější filmovou sošku má ve stejné kategorii ještě dvě, a to za snímky Čistá duše a Insider: Muž, který věděl příliš mnoho. Hlavní role ve filmu Čistá duše mu vynesla Zlatý glóbus, druhý dostal za výkon v televizním seriálu Nejsilnější hlas.