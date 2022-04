„Mám ale velkou radost, že je teď v Česku mnoho nových rapperů, a že je díky tomu nějaká konkurence, která nás všechny motivuje a posouvá dopředu. Je to zcela jiná situace, než když jsme začínali. Rapperů bylo málo. Když je nás víc, je to zkrátka lepší,“ komentuje na úvod situaci na české hip-hopové scéně rapper Orion.

Je také rád, že se mu společně se skupinou PSH podařilo dělat jejich tvorbu tak dobře a kvalitně, že v tom mohou do dneška pokračovat dál. „Tak, jak jde život, tak dozrává i naše tvorba. Inspiraci pro svou muziku beru, dá se říct, na každém kroku a všude, kde se dá. Někde něco slyším, slyším například nějaký beat a podobně, něco mě napadne a už píšu text, prostě to jede. Jsem inspiraci otevřený a nechávám se jí vést. Na nic netlačím, vždy to přijde tak nějak samo,“ usmívá se.

Orion přiznává, že se mu nejlépe spolupracuje právě s kolegou DJ Mikem Trafikem. „Rozumíme si a na turné spolu jezdíme, protože má auto (smích),“ tvrdí.

DJ Mike Trafik se rovněž usmívá a uvádí, že nejraději dělá s přáteli. „Já mám jednoduchou definici. S kým mohu jít na pivo, tak s tím mi nevadí sedět ve studiu. Práce ve studiu je o čase a není dobré ho ztrácet s člověkem, se kterým to neladí. Je zapotřebí nějaké vzájemné propojení, podobný feel a také momenty, které vás udrží v kreativní náladě a zase naopak. Když máte skvělého parťáka, tak spolu zvládnete i chvíle, kdy se úplně nedaří a múza nepřichází,“ pokračuje s tím, že mezi jeho oblíbence patří americký hudební producent Rick Rubin.

Rappera Oriona i DJ Mika Trafika teď čeká mnoho zajímavých nejen hudebních projektů. „V listopadu jsem vydal album Teritorium III a na to navazuje i turné. Dále připravujeme film o PSH, který půjde ven už po prázdninách, do toho ještě jeden takový sranda projekt, takže je stále hodně práce i hodně legrace. Samozřejmě nesmím zapomenout a připomenout letní koncerty a festival 1872 FEST, na který jsme také pozvaní, a který bude 25.6. v Aši,“ vysvětluje Orion.

Oba se přitom na festival moc těší. „Chceme všem našim příznivcům popřát hodně zdraví, klidu a ať dorazí do Aše, protože to bude velký. Už za pár dní se navíc uvidíme i v Karlových Varech,“ uzavírají Orion a Dj Mike Trafik.

