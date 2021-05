Projít se Horním Slavkovem a kochat se. Přesně to nabízí Slavkov Art, unikátní a v tomto městě první výstava tohoto typu instalovaná ve venkovních prostorách.

Slavkov Art, výstava pod širým nebem v Horním Slavkově, bude k vidění po celý květen a červen. | Foto: MKS Horní Slavkov

Celkem 16 umělců a 22 posterů. A co je nejdůležitější, všichni autoři jsou nějakým způsobem spjatí s městem, žijí tu nebo odsud alespoň pocházejí. „Musím říct, že jsme mile překvapeni, kolik byť jen amatérských nebo jinak řečeno hobby umělců v Horním Slavkově máme nebo z něj pochází. Dokonce i teď po uveřejnění výstavy se nám hlásí další autoři, kteří by s námi chtěli jít do dalšího projektu,“ oceňuje Soňa Kvasničková, ředitelka Městského kulturního střediska Horní Slavkov, které výstavu pod širým nebem pořádá.