Zatímco v loketském amfiteátru duněly hitovky kapely Olympic, na terase hotelu Bílý kůň vládla pohodová folková atmosféra. Své příznivce tu v sobotu potěšili Roháči z Lokte.

Své příznivce potěšili loketští Roháči svými písničkami na terase hotelu Bílý kůň v Lokti. | Foto: Roháči z Lokte

„Koncem sedmdesátých let jsme dělali pravidelné pořady s názvem ‚Čím dál víc‘ na terase hotelu Bílý kůň v Lokti. Jako hosté tam vystoupili třeba Wabi Ryvola, kadaňská skupina Verumka a mnozí další,“ připomněl v úvodu příjemného podvečera kapelník Roháčů Ríša Melichar. „Svatojánská noc, otevřená terasa s výhledem na Ohři, vzdálené šumění jezu. To byly výjimečné večery. Rádi bychom je připomenuli. A že letos jsme se trefili přímo do soboty 24. června, kdy má svátek Jan, to může mít své kouzlo,“ doplnil.

Než zazněly písničky z roháčského repertoáru, patřily chvíli mikrofony litvínovské skupině Kvinta, kterou si Roháči do Lokte pozvali. Poté už si posluchači vychutnali nejen klasický repertoár, který zní na koncertech kapely, ale Roháči sáhli i do hlubokého pravěku a připomněli písničky, které v jejich podání zněly z pódií před mnoha a mnoha lety, v roháčských začátcích. Zní to totiž téměř neuvěřitelně, ale kapela za dva roky oslaví už půlstoletí na hudební scéně.

Pokud byste si kapelu chtěli poslechnout naživo, kalendář koncertů najdete na stránkách www.rohaci.cz. Tam i na facebooku Roháčů si pak můžete prohlédnout i fotogalerie z koncertů po celé republice.