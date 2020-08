Úspěšné sokolovské taneční skupiny Anfas a Glamour se chystají na novou kulturní sezonu a řečeno sportovní terminologií hledají posily do svých týmů

Taneční skupina Glamour Sokolov. | Foto: www.Masek.eu

Sokolov – Do skupiny Glamour se mohou hlásit děti od 7 let a také junioři a mládež. Anfas, který otevírá taneční přípravku, oslovil zájemce od 4 let a hlásit se lze v jednotlivých kategoriích až po 25 let a více. Podrobné informace najdete v případě skupiny Glamour na jeho sociální sítích facebook nebo instagram. Zavolat pro podrobnější informace mohou zájemci i na telefon 720 071 782. Kontakty na tanečníky ze skupiny Anfas jsou též na facebooku, mailu tsanfas@seznam.cz nebo telefonu 774 558 037.