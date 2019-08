Tip Deníku: The Offspring přijedou do Lokte

Loket - Letošním největším tahákem kulturní sezony v loketském amfiteátru je punk rocková kapela z USA The Offspring. Tam má do Lokte namířeno v úterý 20. srpna, na pódiu by to měla rozbalit ve 20:40 hodin.

The Offspring | Foto: Archiv

Předskokany budou od 17:45 hodin Burning Steps, v 18:30 WSTR a v 19:30 Ignite. Amfiteátr se otevírá už v 15 hodin a za vstupenky zaplatíte od 1490 korun v předprodeji po 1590 korun na místě.

Autor: Lucie Žippaiová