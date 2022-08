O tom, že cena stavebního materiálů v poslední době strmě stoupá, se dobře ví. Ale co je moc, to je moc, muselo nutně projít hlavou řadě lidí, kteří pracují se dřevem - ať už profesionálně nebo jako hobbíci. Pozastavili se tak i nad cenou.

„Jestli dobře počítám, tak je to 78 000 Kč za m3?,“ nabídnul otázku Jan Kopecký pod zveřejněnou fotkou, na které se prodává jeden trám za 1780 Kč.

Taky jsem dnes byl nakupovat a nestačil jsem se divit. Stačila mi cena prken, svět se zbláznil,“ kroutil hlavou člen hobby skupiny pod svým nickem Ořech Pražský.

Španělská umělkyně proměňuje organický odpad v keramiku a textil

Někteří by ještě možná cenu pochopili, kdyby se jednalo o bezvadný kus, jenže to rozhodně nebyl. Už na první pohled bylo totiž patrné, že si ho užil dřevokazný hmyz.

„Rustikální vzhled, to dnes stojí ranec,“ vtipkoval Majk Zálesák Grégr.

„To je v BIO kvalitě. Život v každém kousku,“ přidal si Igor Sedlák.

„To je základ na polívku, ne? To by byl vývar. Z Fialovy kuchařky pro léta budoucí,“ dal fotce i politický rozměr Jan Lugar Novák.

Tak či tak, trám zřejmě svého kupce jen tak nenajde. I když…?

„Ten tam čeká až si to nějakej blbec koupí,“ míní Marek Mauví Mauer.