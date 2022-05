Jak dostat do starých domů světlo? Architekta z USA ocenili za řešení v Hoštce

Od interiérových nátěrů zase očekáváte zdravotní nezávadnost nebo snazší údržbu daných povrchů. Důležitou vlastností krycích barev je pak i dekorativní funkce – podtrhují vzhled materiálu, vytvářejí lesklý či matný povrch a v neposlední řadě mu dodají elegantní barevný odstín. „Při výběru vhodné nátěrové hmoty může být také rozhodující jednoduchá aplikace nátěru, jeho zápach či rychlost schnutí,“ přidává ještě jedno důležité kritérium při výběru Radek Kříž, technický poradce značky Balakryl. V úvahu je třeba vzít také současný stav, umístění a způsob využívání či zátěže věci, kterou budete natírat.

Odstranění starých vrstev

Jak vybrat štětec?

Pro nanášení nátěrových hmot, které rychle zasychají a lehce se roztírají, jsou nejvhodnější ploché štětce. Tyto štětce při natírání zabírají větší plochu a velmi dobře se s nimi pracuje. Pro nátěry špatně přístupných míst, například radiátorů a potrubí ústředního topení nebo spodních částí automobilů, jsou vhodné štětce typu „zárohák“. Jsou to ploché štětce zahnuté v úhlu asi čtyřiceti pěti stupňů. Štětce se vyrábějí se stoprocentním obsahem přírodních štětin nebo ve směsích přírodních štětin a žíní, případně umělých vláken. Štětce s obsahem kvalitních přírodních štětin jsou pružné a velmi dobře zadržují barvu. Protože dnešní umělá syntetická štětina na štětcích vykazuje prakticky shodné aplikační vlastnosti jako štětce pouze z přírodních štětin, vystačíte si pro většinu lakýrnických prací i s levnějšími štětci, například ze směsi přírodních štětin a syntetických vláken.

Než se pustíte do míchání barev, je třeba odstranit staré, nesoudržné nátěry a odlupující se vrstvy. V případě dřevěného povrchu použijte brusný papír, brusnou houbu nebo mosazný kartáč. Větší rovné plochy se silnou vrstvou krycí barvy lze upravit pomocí elektrické brusky. Na těžko dostupná místa můžete použít také brusnou vlnu. Pokud renovujete starý zahradní nábytek, použijte hrubší brusný papír – hrubost č. 60 až 100 – a jděte až na zdravé dřevo.

_V případě našedlého dřeva máte ještě další možnost, jak se zbavit šrámů času. Poslouží čistič na dřevo, který nanesete štětcem a necháte působit po dobu určenou výrobcem. „S přehledem odstraní mechy, původní olejové nátěry i zašedlý nádech dřeva,“ vysvětluje Monika Linghartová, odbornice z oddělení barev a laků v projektových marketech Hornbach. Než se pustíte do natírání, musejí být stolek či židle dokonale vyschlé a povrch odmaštěný, zbavený všech nečistot i prachu.

„Pouze při splnění těchto podmínek budoucí nátěr dobře přilne a poskytne zahradnímu nábytku či plotu co nejdelší ochranu,“ zdůrazňuje Radek Kříž. V případě rámů dřevěných oken zvolte stejný postup. Nejprve však odmontujte kování, až pak suchý a odmaštěný povrch dřeva obruste od starých nepřilnavých nátěrů pomocí brusné houby,brusného papíru či horkovzdušné pistole až na původní dřevo. Následně rám okna omeťte od prachu a nečistot. Okenním rámům byste měli dopřát nový nátěr dříve, než se původní barva začne loupat. A jejich povrch navíc každý rok ošetřit speciálním balzámem, který zacelí drobné mikrotrhlinky, aby do nich nezačala časem pronikat voda a nátěr déle vydržel.

Vyzkoušejte patinování



Nábytku, co má už nejlepší léta za sebou, dodá novou šťávu patinování. Zvlášť chalupě vintage či rustikální styl sedí. Nábytek však musí být vyroben z poctivého dřevěného masivu, dřevotříska vhodná není. Než se pustíte do vylepšování komody nebo kredence, vyzkoušejte si vyrobit „opotřebení“ na menší dekoraci, třeba na keramické váze. Blogerka a designérka Zuzana Kaščáková používá vodou ředitelné ekologické barvy, které jsou vhodné pro patinování nábytku i dekorací z různých materiálů – kovu, dřeva, plastu, betonu i keramiky. Navíc rychle schnou, nezapáchají a snadno se aplikují.



Patinování lze provádět několika různými způsoby. Zuzaně Kaščákové se osvědčila technika suchým štětcem. „Potřebovat budete plochý štětec, hadřík a krycí barvy Balakryl UNI v béžovém a šedohnědém odstínu,“ vypočítává pomůcky, které používá. Vázu nebo starý květináč nejprve očistěte od prachu a všech nečistot. Štětec jen zlehka namáčejte do důkladně rozmíchané béžové barvy. Nátěr nanášejte na vázu dlouhými tahy, vedenými vždy ve stejném směru kolem dokola. Jakmile první vrstva nátěru dobře zaschne, aplikujte stejným způsobem šedohnědý odstín. Tahy štětcem by měly být dobře patrné, aby vám vznikl požadovaný efekt patiny. Poté štětec vždy dobře osušte do připraveného hadříku.



Další technikou, kterou si můžete vyzkoušet, je metoda probrušování. Postupně naneste na stoličku dvě až tři vrstvy barvy v odlišných odstínech, každou nechte dobře zaschnout. Pak brusnou houbičkou nebo jemně zrnitým smirkovým papírem na místech, kde se nejčastěji nábytek při dlouhém používání odře, povrch lehce zbrousíte. A to tak, aby se objevila spodní vrstva barvy, případně se na některých místech dostanete až na dřevo. Užitečným pomocníkem se může stát vosk z obyčejné svíčky, když ho na první, dokonale suchou vrstvu barvy nanesete na místo budoucí patiny.



Stoličku natřete další barvou a po jejím zaschnutí špachtlí barvu v místě voskování i s voskem opatrně seškrábnete. Při patinování, které budete provádět technikou vymývání, na první, suchou vrstvu barvy nanesete druhou vrstvu nátěru. Tu už ale zaschnout nenecháte, naopak ji mokrou houbičkou budete otírat.

Venkovní dřevěné prvky

Teď už nic nebrání tomu, abyste se pustili do práce. Při výběru přípravků vždycky berte v úvahu, jaký povrch jste se rozhodli natírat, jakého výsledného vzhledu chcete dosáhnout a jak budete natřený povrch následně udržovat. Zejména venkovní dřevěné prvky je třeba účinně chránit před nežádoucími vnějšími vlivy, jako jsou déšť, sníh, UV záření, dřevokazný hmyz, hniloba nebo plísně. Proto je namístě ošetření napouštědlem, které dřevu dodá účinnou hloubkovou ochranu.

Chcete-li zachovat přírodní vzhled materiálu, použijte lazury, oleje či laky pro venkovní prostředí. Lazura je bezbarvý nebo barevně tónovaný nátěr, který se vpíjí do dřeva, a tím zajišťuje jeho lepší odolnost. Nechá vyniknout kresbu a na rozdíl od barvy nebo laku, které zůstávají pouze na povrchu, se neloupe. Zatímco tenkovrstvá lazura nezanechává na povrchu dřeva film a celá se vsákne do vrchní vrstvy dřeva, silnovrstvá lazura vytvoří na povrchu silnější vrstvu a tvoří tak ještě odolnější bariéru proti povětrnostním vlivům. Další možností ošetření dřeva je přírodní olej, který se do něj vpije a zajistí jeho přírodní vzhled, ale nemá krycí účinky a musí se často obnovovat.

_Díky svým vodoodpudivým účinkům se olejem ochraňuje dřevo například na terasách. Lak sice vytvoří stabilní vrstvu odolnou vůči povětrnostním vlivům, ale tento povrch je citlivý. Pokud vznikne prasklinka, do které vnikne voda, dřevo nabobtná a lak roztrhne. Lazury a oleje oproti tomu tvoří ochrannou vrstvu na dřevě, která zůstává difuzně otevřená. „Počítejte s tím, že bude nutné venkovní nábytek ošetřit dvakrát za rok. Poprvé před sezonou a podruhé na konci sezony, jinak dojde k zašednutí,“ upozorňuje Monika Linghartová.

Tvrdé a cizokrajné dřevo, například dub, buk či teak, se obecně doporučuje napouštět výhradně olejem kvůli vysokému obsahu třísloviny. Jen dubové a bukové stoly či lavice můžete nalakovat. Pro ochranu měkkých dřev, jakými jsou smrk, borovice či modřín, ve venkovním prostoru používejte zásadně tenkovrstvé lazury. Hodí se však jen pro masiv, nikoli pro dýhu. Ekologické řešení nabízejí třeba hybridní lazury zušlechtěné polyuretanem, které se postarají až o sedmiletou ochranu vašeho nábytku. Pokud chcete dát dřevěným povrchům zcela novou barvu, zvolte univerzální krycí barvy.

Hledejte samozřejmě zdravotně nezávadné výrobky, které se snadno aplikují a lze je natónovat do vašich vysněných barevných odstínů. Při intenzitě natírání berte v potaz světové strany. Stojí-li plot na severní či východní straně, je dobré provést ošetření dvakrát. Sledujete-li z vaší oblíbené lavice západy slunce, potřebuje minimálně tři vrstvy. Když je dřevo stavěno svisle, ošetřete ho dvěma nátěry, když vodorovně, přidejte ještě jeden. Výhodou je pochopitelně umístění nábytku v chráněném závětří, pak stačí natřít hladké povrchy jednou a v řezu dvakrát.

Podlahy, schody, nábytek

Pro ošetření dřevěného nábytku nebo bytových doplňků bez povrchové úpravy, které zdobí vaši světnici na chalupě, můžete použít bezbarvý interiérový lak. Je dostupný v lesklém, matném i polomatném provedení, vytváří průhledný, většinou lehký a snadno udržovatelný povrch a dřevo nezabarvuje. Další možností jsou interiérové oleje, které se vsáknou do dřeva, chrání ho a přitom ho nechávají „dýchat“. „Olejem však můžete natřít pouze takové dřevo, které bylo dříve ošetřeno stejným způsobem nebo vůbec,“ upozorňuje Radek Kříž.

Moření dřeva

Při renovaci staršího nábytku či dveří můžete vyzkoušet moření. Po aplikaci mořidla dřevo většinou ztmavne, ale zároveň vynikne jeho kresba a struktura. Navíc ho ochráníte před červotočem, houbami či plísněmi. Na trhu najdete buď lihová, nebo vodou ředitelná mořidla. Zatímco lihová mořidla jsou určená k okamžitému použití, vodou ředitelná je třeba připravit podle návodu – rozpustit barevné pigmenty ve vodě. Než si koupíte konkrétní přípravek, ujistěte se, že se hodí právě pro váš povrch dřeva. Před samotnou akcí si vyzkoušejte na malém kousku, jak mořidlo změní barvu dřeva. Vrstvy nátěru volte podle toho, jak intenzivní odstín chcete.

K ochranným a dekorativním nátěrům dřevěných schodů, obložení či nábytku lze využít například některý z přípravků na bázi přírodního včelího vosku, který dokáže proniknout hluboko do struktury dřeva. Navíc povrch zpevní, a usnadní tak následnou údržbu a ochranu před rozlitou vodou. Vybírejte výrobky, které mají atest na dětské hračky i pro přímý styk s potravinami.

Obecně platí, že pro rozsáhlejší renovace podlahy můžete zvolit buď tradiční lak, nebo moderní voskový olej. O tom, pro který nátěr se rozhodnete, rozhoduje především výsledný vzhled a následná údržba povrchu. Olej se do dřeva vsákne, podlaha pak bude mít přirozenější vzhled na pohled i dotek. Lak oproti tomu vytváří na povrchu jednolitou pevnou vrstvu. Povrch, který už byl ošetřen olejem a nemá rýhy či jiná poškození, nemusíte před renovačním nátěrem brousit.

_Stačí ho pouze očistit od prachu a nečistot, omýt vlažnou vodou a mastné plochy případně odmastit běžně dostupným odmašťovačem. Povrchy s drobnými defekty natřené olejem stačí opravit jen lokálně – olej naneste na štětec nebo houbičku a vetřete ho na poškozené místo. Pokud se však rozhodnete voskovým olejem natřít lakovanou podlahu, je potřeba všechny staré nátěry zbrousit až na původní a čisté dřevo. Vzhledem k vlastnostem oleje a vosku by v opačném případě nedošlo k žádoucímu vsáknutí nátěrů do dřeva.

V případě lakování byste měli přetřít vždy celý povrch, aby se vytvořila jednolitá vrstva. Hledejte výrobek, který se vyznačuje vysokou mechanickou odolností. Dokáže vytvořit velmi odolnou a protiskluzovou vrstvu, která se nepoškrábe ani při přesouvání nábytku. Podlahu před natíráním lehce přebruste. Lak rozmíchejte důkladně, ale opatrně, aby v něm nevznikly vzduchové bubliny. Neředěný lak pak aplikujte ve dvou vrstvách. Na nátěr krajů podlahy kolem lišt použijte plochý štětec, zbytek podlahy pak můžete natřít válečkem. Mezi nanášením jednotlivých vrstev je vhodné nátěr přebrousit jemným brusným papírem.

Zbavte se rzi

Nový fráček možná potřebuje také kovový plot nebo zábradlí. Staré nepřilnavé nátěry odstraníte pomocí ocelového kartáče. Větší rovné plochy se silnou vrstvou krycí barvy lze obrousit také pomocí elektrické brusky nebo ocelového kartáče na ruční vrtačce. K očištění kovu můžete využít i chemický odstraňovač starých nátěrů. I ten ale musíte z povrchu na závěr důkladně odstranit. Stále je však nejrychlejší, nejběžnější a nejúčinnější ruční nebo ideálně mechanické očištění.

_Rez je obvykle nutné z kovových povrchů také obrousit. Použít můžete třeba drátěný kartáč. Soustřeďte se na kritická místa, jakými bývají sváry či spoje. Opět si můžete vypomoci přípravkem – chemickým odrezovačem. I ten pak ale musíte na závěr z povrchu důkladně opláchnout. Následným krokem bude odmaštění celého povrchu, na trhu opět najdete dostatečný výběr vhodných pomocníků. Protože čerstvě obroušený povrch je náchylný ke korozi, je třeba jej v co nejkratší době natřít základním antikorozním nátěrem, a to ve dvou vrstvách.

Dodržte výrobcem doporučovaný časový odstup mezi nátěry. Díky tomu prodloužíte životnost kovového zábradlí nebo plotu a předejdete jeho dalšímu rezivění. Pomalu se blížíte k cíli, můžete provést vrchní krycí nátěr, například univerzální vodou ředitelnou barvou, nebo sáhnout po výrobku speciálně určeném pro kovové povrchy. Pokud si chcete ušetřit práci s odstraňováním rzi, kupte si některou z ochranných barev, kterou lze nanášet dokonce přímo na nevyčištěný, zkorodovaný povrch nebo původní syntetické a vodou ředitelné nátěry.