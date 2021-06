Jak nás napadlo se odstěhovat na zapomenuté místo jménem Jelení? Nejdříve jsme plánovali žít nějakou dobu v Indii, spíše v přírodě a s tím, že bychom žili střídavě v Indii a v České republice. Po roce žití v Praze jsme náhodou narazili na dovolené v Krušných horách na 17 let tehdy opuštěný rekreační objekt ministerstva zahraničních věcí. Do tohoto místa jsme se zamilovali a po roce se nám povedlo budovu od tehdejšího soukromého majitele koupit. Potom už nám bylo jasné, že do Indie budeme jezdit jen na dovolenou jednou za několik let. Dům si nás dost uvázal k sobě, je nám tu dobře, takže nám to nevadí.

Alice Janstová se zamilovala do Jelení v Krušných horách.Zdroj: Deník/ Redakce