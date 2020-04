A protože potřebovala do prostor svého muzea přitáhnout i děti, vymýšlela, jak to udělat. Část expozice je interaktivní, což dospělé i dětské návštěvníky láká. Vystavuje i dětské žehličky. Pořád to ale nestačilo. “Tak jsem se rozhodla dát dohromady kasičky. Nikdo ale o tom zpočátku nevěděl, ani v rodině. Měla jsem strach, že se to rozkřikne a přijdu o další nápad. Už se mi to jednou stalo,” svěřila se. V roce 2016 tak začala se 400 kasičkami. Až bude moci otevřít v nové sezoně, bude pokladniček už 1400. Jsou různých tvarů, z různých materiálů a těm nejstarším je více jak 100 let.