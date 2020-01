Dospělák s duší dítěte napíše knížku snadno, říká Jana Poláková

„Rozhodla jsem se, že za část výtěžku knížky bych chtěla pořídit seniorům specializované nákupní tašky se sedátky. Senioři se mnou jezdí na výlety, poslouchám je a vnímám, vím, co jim vadí, co by potřebovali, na co si stěžují, co je bolí. V Lokti jsou lavičky, ale na podzim, v zimě se na ně nedá sednout. Mně se teď takhle daří a chtěla bych to mít vyvážené tím, že také někomu pomohu. Hodně na to věřím. Když lidé pomáhají a daří se jim, bude se jim dařit ještě víc, a musejí tím víc i pomáhat. Říkám si, že je to takhle v pořádku.“