Měla to být dovolená snů. Na pobřeží Malajsie a v Singapuru chtěli vysokoškolští studenti z Karlových Varů Kuba a Petra, kteří si nepřejí uvést příjmení, strávit téměř čtrnáct dnů. Odletět měli už příští týden. Do velkých plánů jim ale nečekaně vstoupila nová zákeřná nemoc, způsobená koronavirem, která aktuálně děsí celý svět.

NEBEZPEČÍ EXISTUJE

„V pátek jsme se dozvěděli o velkém nástupu nemoci a o jejím masivním šíření, tak jsme se rozhodli, že nepoletíme. Nejsme žádné hysterky, ale riziko, že bychom se na Dálném východě mohli koronavirem nakazit, zkrátka existuje,“ svěřil se student druhého ročníku informatiky na Českém vysokém učením technickém v Praze.

Výlet s přítelkyní zrušili i s vědomím, že za letenky nedostanou ani korunu. „Dohromady nás stály asi třiatřicet tisíc korun. Hledali jsme ty nejlevnější na internetu, takže v nich bohužel nebyl stornopoplatek a o peníze přijdeme. Hodně jsme se těšili, že poznáme nový svět, a hodně jsme na to šetřili. Co se dá bohužel dělat,“ posteskl si Karlovarák. I když jsou s přítelkyní studenti, cestu si chtěli hradit sami. Díky tomu, že je Jakub nadějným studentem informačních technologií, sáhla po něm jedna z progresivních pražských firem, takže vedle studia chodí i do práce.

ZKOUŠKY V PŘEDTERMÍNU

„Peťula si na cestu vydělala různými brigádami. Zkoušky jsme schválně dělali v předtermínu, abychom nic nezameškali, a teď z toho sešlo,“ poznamenal Kuba. O výletu začali přemýšlet asi před půlrokem. V Singapuru totiž žije asi čtyři roky jejich kamarádka z Karlových Varů. „Přestěhovala se tam, protože v Singapuru pracují její rodiče a ona tam studuje. Měli jsme u nich zadarmo bydlet. Vedle Singapuru jsme se ale chtěli podívat i na nedalekou Malajsii, chtěli jsme vidět Borneo. Měli jsme v plánu tam vyrazit s batohy a tento kout aspoň trochu procestovat,“ vysvětlil Jakub, který se svou přítelkyní, studentkou medicíny, tráví zahraniční dovolené putováním přírodou, nejraději pak národními parky.

NÁKAZU NEBEROU NA LEHKOU VÁHU

Jejich rozhodnutí podpořili i rodiče, oba studenti pocházejí z doktorských rodin, které nástup koronaviru neberou na lehkou váhu. „Byla jsem opravdu vyděšená, že by Kuba měl odletět do míst, odkud se nemoc šíří. Rozhodně mi to nepřišlo vůbec bezpečné, a jsem proto ráda, že se sami takto dospěle rozhodli,“ dodala matka studenta.