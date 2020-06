Zdroj: Deník / Redakce

Chtěl bych se vrátit v budoucnu zpět za mým kamarádem do Anglie, kde jsem byl před dvěma lety, protože to tam je daleko lepší, co se týče rybářských podmínek, než u nás v Česku. Také se letos v říjnu chystám s kamarády na jezero Bled ve Slovinsku, kde plavou obrovští kapři přesahující váhu i přes třicet kilogramů. Doufáme, že už pandemie opadne, a nás tak pustí přes hranice.