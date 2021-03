Vím, že mi známí „vyčítají“, že nemám e-shop nebo, že se více nereprezentuji. Ale můj zdravotní stav by to nezvládnul, a přijímám to tak, že to prostě tak má být. A při přímých setkání s lidmi, kteří si mé obrázky kupují, je sice málo, ale možná o to více jsou krásnější a niternější.

Nyní v době „covidové“ se můj zdravotní stav opět zhoršil. Všechny akce byly zrušeny a maluji nyní opravdu velmi, velmi pomaličku. Mé obrázky jsou k vidění a případné koupi jen v našem abertamském infocentru. Malování je pro mě Božím vdechutím a radostí, kterou si přeji přinést lidem, i v tuto hodně nepříjemnou dobu, i když je to nyní vše mnohem těžší. Ale vše má v našich životech svůj čas. Krása, láska i tušení ráje.

Vím, že mi známí „vyčítají“, že nemám e-shop nebo, že se více nereprezentuji. Ale můj zdravotní stav by to nezvládnul, a přijímám to tak, že to prostě tak má být.Zdroj: Deník / Redakce