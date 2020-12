Muzika jako taková mě bavila odmalička. Rodiče někdy s humorem vypráví, že jsem snad dřív zpíval, než mluvil. A taky pamatuju doby, kdy mě prosili, abych už nezpíval, že už se to celý den fakt nedá vydržet. Ale opravdu - hodně bavit mě to začalo zhruba před pěti lety, kdy jsem byl najednou schopný si sám zazpívat a zahrát nějakou písničku, která se mi líbila. To byl vážně fajn pocit. A od té doby je hudba velikou součástí mého života.

Na hudbě se mi líbí, že je to svět pro všechny. Dokáže oslovit kohokoliv napříč generacemi, napříč různými jazyky, neplatí pro ni žádné bariéry. Mým vzorem byl můj dědeček - hrával jazz, swing a dixieland a když jsem byl malý a on zasedl k pianu a prsty se mu rozeběhly po klaviatuře - to byla prostě nádhera a já si moc přál umět to taky. A když si dnes můžeme s dědečkem občas zahrát spolu, je to něco fantastického. Staré jazzovky a swingovky jsou přesně tou nadčasovou záležitostí. Krásná kvalitní muzika, která má potenciál mluvit k lidem napříč generacemi. Já osobně mám ale nejradši pop - písničky typu Ed Sheeran, Charlie Puth nebo Shawn Mendes.

