Děkuji nejen své rodině, která je pro mne velikou oporou, ale i nadšeným přátelům, kteří náš zámek zásobují různými předměty. Někdy si připadám jako vetešník, ale každá darovaná věc si u nás najde své místo. Dýchá z ní její historie a má svůj příběh. Prostě věci u nás dál žijí svůj další život a tak to má být. Velký díl mají i pracovníci památkového ústavu a odboru památkové péče v Chebu a také Karlovarský kraj. Všichni mezi sebou velice dobře vycházíme. Máme totiž stejný cíl, a to co nejdříve zpřístupnit památku veřejnosti. Co se týče finanční náročnosti projektu, tak nemovitost jsme zakoupili v roce 2013 a padly na ni veškeré úspory. Musel jsem prodat dům a ani půjčky nejsou výjimkou.

Podoba zámku z roku 2003.Zdroj: Deník/ Redakce