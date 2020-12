Je to docela zvláštní, jak můj pracovní životopis připomíná kruh. Původně jsem byl totiž skladník. Pracoval jsem v supermarketu, kde jsem měl na starosti vratné lahve, nápoje, ovoce, zeleninu, pečivo, zkrátka všechno, co prošlo skladem. Následně jsem šel dělat novináře do Sokolovského deníku. Práce žurnalisty mě moc bavila, ale časem jsem poznal, že u toho nechci zůstat napořád. Neustále mě to táhlo k práci, při které se pomáhá lidem. Skočil jsem proto rovnýma nohama do neziskového sektoru. Své první zkušenosti jsem sbíral v sociálním podniku Srdce a čin, o.p.s. a v organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s. Aktuálně se nejvíce věnuji řízení Potravinové bance Karlovarského kraje z.s. Třebaže je to někdy pořádný adrenalin, tak mě tahle práce neskutečně baví.

