Zdroj: Deník / Redakce

Náš tým má cíl věnovat se filmové tvorbě, to nás láká asi nejvíce. Ale nám by stačilo kdyby si lidé uvědomili, že špatné video a špatné fotky prezentaci spíše ublíží, než pomohou. Vždy se najde někdo, kdo má foťák a je šikovný, ale často tomu chybí to, co oslovuje a upoutá pozornost zákazníka. Proto přistupujeme k tvorbě jinak - tak, aby výsledek fungoval a nebyl pouze hezký.