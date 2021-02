Zdroj: Deník / Redakce

Bohužel to nesplnilo má očekávání, vím, že je v tom i má vina. Neustále dojíždění z Karlových Varů do Prahy, na to prostě nejsem. A tak jsem přišla o dost akcí. Zároveň jsem ukončovala studium a Praha mi začínala být čím dál více vzdálenější.

Samozřejmě to ve mě neustále hlodalo, koukala jsem na různé soutěže a hledala něco, co by mi vyhovovalo. Objevila jsem tak soutěž Top model of the year. Proč mě zaujala? Jelikož šlo o velice rychlý průběh soutěže. Dívky se přihlásí pomocí internetu, následně si všechny porota pozve do Prahy, kde z těchto dívek vybere finalistky. Nevím, jak se to stalo, ale já byla mezi nimi. Zároveň bych chtěla říci, že za touto soutěží je velice vlivné jméno v modelingu, Jiří Morštadt. Pokud se zalíbíte, určitě se na nějakou krásnou akci dostanete. A tak se stalo. Sice jsem se neumístila, ale Jirka si mě vybral na velkolepou přehlídku Top Fashion Week, která se každoročně koná v Teplicích. Ten bych asi nikdy neodmítla.

Byla to krásná přehlídka, neskutečné množství módních návrhářů, fotografové, videa a vše co k tomu patří. Každopádně, vždy jsem patřila mezi holkami k nejstarším, takže málo zkušeností, vysoký věk. Do soutěže vás už většinou nikdo nevezme, strop je takových 25 let většinou. Takže zatím Fashion Week byl takové završení této cesty.

Jak jsem již zmínila, byla to první zkušenost s nějakou soutěží, která mi dala spousta kontaktů, kamarádek a dovolila mi poprvé lehce nahlédnout do světa modelingu.

Myslím si, že jít Top Fashion Week byl takový pomyslný strop. Pokud by se naskytla možnost jít nějakou přehlídku, určitě se ráda zúčastním, ale svou budoucnost v tom nevidím. Nejsem zrovna vysoká, což je takový základní požadavek, a pokud to není výška, musíte být urputná, cílevědomá v tomto směru. Pokud by něco takového fungovalo v rodném městě, Karlových Varech, zapojila bych se, ale asi tím narazím na další otázku, s prací to tak jednoduše skloubit nejde.