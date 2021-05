Lepší debut na mistrovství světa si Jakub Flek nemohl vysnít. Hned v prvním zápase na světovém šampionátu proti Rusku se gólově prosadil, jenže na výhru českého týmu to i přes dobrý výkon jeho útoku bohužel nestačilo. „Samozřejmě z toho můžu mít dobrý pocit, ale prohrálo se,“ říká jasně.

Jakube, první gól, byla to taková vaše typická akce. Uvažoval jste, že byste nahrál?

Vždycky to hráč musí zhodnotit podle situace. Bek byl spíš mezi námi a mně se otevřel prostor ke střele. Nechtěl jsem vymýšlet nějakou žabičku přes hokejku, takže jsem to zkusil vystřelit a trochu se štěstím to tam propadlo.

Bylo cílem pálit to ruskému brankáři do teploměru?

Já tam střílím docela často, je to takové mé oblíbenější místo, takže jsem to zkusil tam a vyšlo to.

Před turnajem se mluvilo o tom, že by tým mohl dojít vysoko. Nedolehlo na vás trochu to očekávání?

Úplně si nemyslím, že by na nás dolehlo nějaké očekávání. Chceme jít zápas od zápasu, připravovat se na každý zvlášť, nemyslet dopředu na konec šampionátu. Byli jsme horším týmem, pokaždé jsme v zápase prohrávali a hlavně ten konec jsme vůbec nezvládli a soupeř to potrestal. Musíme se z toho poučit, už je to za námi, hodit to za hlavu a připravit se dobře na zítřejší těžký zápas.

V čem dnes byli podle vás Rusové lepší?

Od začátku byli lepší v pohybu, měli jsme trochu problémy s přechodem z našeho pásma do útoku. Rusové líp drželi kotouč, lépe se pohybovali na tom větším hřišti. Pokaždé v zápase vedli a my jsme vždy dotahovali.

Jak jste se srovnali s tím velkým hřištěm?

Je to trochu rozdíl oproti tomu, na co jsme byli zvyklí. Podmínky jsou ale pro všechny stejné, musíme se tomu přizpůsobit a hodně bruslit a věřím, že budeme úspěšní.

Vaší formaci se proti Rusku docela dařilo. Máte aspoň z toho dobrý pocit?

Samozřejmě z toho můžu mít dobrý pocit, ale prohrálo se. Musíme si rozebrat chyby a je jedno, kdo byl na ledě. Není to o jednotlivcích, musíme hrát jako tým a zase vyhrát.

Autor: Daniel Kubelka