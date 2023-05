Všechny indicie tomu nasvědčovaly. Po prohře s Lotyšskem už přišla řada na Karla Vejmelku. Gólman Arizony se poprvé na světovém šampionátu v Rize dostal do branky. Na první start si musel počkat až do čtvrtého zápasu. Proti Slovinsku vychytal české hokejové reprezentaci výhru 6:2.

První tři zápasy na turnaji se v českém brankovišti vystřídali Šimon Hrubec z Curychu a Marek Langhamer z Ilvesu Tampere. Kdekdo se divil, proč nechytá Karel Vejmelka, posila z NHL. „To byl náš plán, nic vysvětlovat nemusím,“ odvětil kouč Kari Jalonen po prohře s domácím Lotyšskem.

V dalším utkání se Slovinskem už padla (podle očekávání) volba na Vejmelku. Majitel bronzu z minulého šampionátu ve Finsku zažil v úvodu horké chvilky. Po dlouhé herní pauze se ani nestačil v brankovišti pořádně rozkoukat a Češi už prohrávali 0:2. Ale potom řadou úspěšných zákroků uchoval spoluhráčům šanci, aby duel otočili z 0:2 na 6:2.

Šestadvacetiletá gólman Arizony ve svém prvním zápase od 7. května pomohl k vítězství 18 úspěšnými zákroky. „Byl to těžký začátek, ale to k hokeji patří,“ pokrčil rameny Vejmelka.

Zápasovou pauzu se snažil nevnímat a být maximálně připravený. „Měli jsme hodně tréninků, v zápřahu jsem byl, ale myslím, že se dokážu mentálně dobře nachystat, i když nějakou dobu nechytám. Hlavně mít hlavu nastavenou, fyzicky jsem na tom dobře. Já jsme to víceméně nějak neřešil. Byl jsem připravený chytat, jakmile mě pošlou do brány,“ uvedl Vejmelka.

Ten se o svém nasazení do zápasu dozvěděl ve středu po tréninku. „Plán dlouhodobý neznáme. Jdeme zápas po zápase, vždycky se dozvíme, kdo chytá, den před zápasem.“

Až moc spekulací

Z prvních tří zápasů na turnaji dvakrát chytal Hrubec a jednou Langhamer. Debaty, proč jako jediný z gólmanů působící v NHL nechytá, nevnímal.

„Musím říct, že nečtu během mistrovství světa žádné články. Samozřejmě něco se ke mně dostalo, ale neřešil jsem to. Vždycky je to na trenérovi, tak to je,“ uvedl Vejmelka.

Stejně jako jeho parťáci před turnajem prohlásil, že bere jakoukoliv roli. A potvrdil, že jsou s Hrubcem a Langhamerem skvělá parta. „Máme srandu. Máme v kabině svůj rožek, tam probíráme svoje věci, ale bavíme se samozřejmě i s ostatníma. Je super, že se známe. Kdokoliv z nás může podat výkon, aby tým vyhrál,“ uvedl.

Kouč Jalonen ocenil, jak Vejmelka tým v průběhu utkání podržel. „Líbilo se mi to. Nebylo to pro něj jednoduché. Hlavně úvod. Ale měl opravdu super zákroky při přesilovkách soupeře,“ konstatoval Jalonen.

Podle finského stratéga je kolem rotace brankářů zbytečný humbuk. „Musím říct, že jsme měli všechny zápasy dobré brankáře. Možná je kolem toho až moc spekulací. Nelze se dívat jenom na jeden gól, o tom to není. Je to o celých šedesáti minutách. Karel nám dal možnost vyhrát. To jsou nejdůležitější věci pro mě i pro tým.“

