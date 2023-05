Čeští hokejisté odvrátili na mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku velkou ostudu. V utkání skupiny B proti Slovinsku prohrávali po první třetině 0:2, nakonec ale zápas otočili a radují se z důležitého vítězství 6:2 Hlavním hrdinou se stal útočník Dominik Kubalík, který si připsal tři góly a jednu asistenci.

MS hokej 2023: Utkání ČR - Slovinsko | Foto: Profimedia

Národní tým nastoupil do čtvrtečního utkání bez zraněných Lukáše Sedláka s Filipem Chytilem. „Lukáš Sedlák dostal pukem do spodní části těla a bohužel hrát určitě nebude. Čekáme na verdikt doktora, ale pravda je, že to dobře nevypadá,“ řekl asistent trenéra Libor Zábranský. „Lukáš je obrovský bojovník, třeba za dva dny bude situace jiná… Bohužel to tak je a my na to musíme být připravení. Nemůžeme to řešit třeba až za tři dny, protože turnaj je krátký,“ doplnil.

A jako by absence produktivních útočníků českým hokejistům svázala nohy, v první třetině totiž byl dominantní soupeř ze Slovinska. Outsider šel do vedení už v osmé minutě. Po zakázaném uvolnění rychle kotouč na branku nahodil Jan Urbas. Puk ještě před Vejmelkou tečoval Miha Verlič a bylo to 0:1.

O dost hůře bylo svěřencům trenéra Kariho Jalonena o čtyři minuty později – Urbas tvrdou střelou od modré čáry propálil Vejmelku a Slovinci se ujali dvougólového vedení. Český tým dlouho dobýval branku papírového outsidera, toho ale zdobila týmová hra a velká obětavost.

K obratu zavelel až ke konci druhé třetiny Dominik Kubalík, který po přihrávce obránce Kempného propálil všechno, co mu stálo v cestě. Vyrovnání přišlo ve 43. minutě a autorem byl opět v početní výhodě Dominik Kubalík. „Moje analýza je taková, že nám nefungovalo tělo na začátku. Dva volné dny byly znát. Jeden úplně volný, druhý s lehkým tréninkem. A takový zápas chce dobrou fyzickou kondici. Takže naše těla nefungovala. Až během druhé třetiny jsem viděl, že hráči začali normálně bruslit a hrát souboje. Určitě to bylo i trochu v psychice,“ řekl trenér Kari Jalonen.

Národní tým ve třetí třetině naplno přebral otěže nad utkáním a zaslouženě se ujal vedení, když střílenou přihrávku Voženílka tečoval pod víko kapitán Roman Červenka. Definitivní klid dal českým hokejistům v 51. minutě Michal Kempný, který po křižné přihrávce Vladimíra Sobotky překonal přesouvajícího se Gračnara.

V závěru ještě zkompletoval do prázdné branky hattrick Dominik Kubalík, konečný výsledek 6:2 pak utkání dal Jakub Flek, který se prosadil z nulového úhlu. „Nebylo to o tom, že by to nešlo. Vůbec jsme nedělali věci, které jsme měli. Nešly nohy, nedokázali jsme si pomoct,“ byl kritický Kubalík.

Česko po zápase se Slovinskem čeká sobotní duel s Norskem a dva těžké zápasy na závěr základní skupiny se Švýcarskem a Kanadou.

