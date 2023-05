/NÁZOR EXPERTA/ Před 17 lety absolvoval první mistrovství světa. A bylo to právě v lotyšské Rize, kde aktuálně bojuje naše hokejová reprezentace. Bývalý skvělý hokejista Petr Tenkrát (45 let), rodák z Děčína, pozorně sleduje všechny zápasy výběru Kari Jalonena.

Nenechal si ujít ani ten čtvrteční proti Slovinsku. Češi po špatné první třetině prohrávali 0:2, postupně svůj výkon ale zlepšili a díky pěti trefám v poslední části hry nakonec slavili očekávanou výhru 6:2.

„První třetina nebyla dobrá. Nejely nám nohy. Slovinci dali rychle gól, to jim vlilo krev do žil a byli lepší. Takový úvod si nepřeje nikdo. Kluci se ale postupně dostali do zápasu, vyrovnali a v poslední třetině už na ledě excelovali. Jsem moc rád, že jsme to zvládli a splnili roli favorita,“ glosoval Tenkrát výhru nad Slovinskem.

Dvojnásobný medailista z mistrovství světa a dvojnásobný vítěz finské nejvyšší soutěže si nemyslí, že by Češi svého soupeře podcenili. „Žádného soupeře nesmíte podcenit. Slovinci ale začali zápas velmi dobře, ten gól je dostal na koně a naši se do toho prostě nemohli dostat. Proti papírově slabším týmům je to v téhle době vždy těžké,“ pokrčil rameny Tenkrát.

„Líbily se mi první dva zápasy. Dobře jsme bruslili, byly tam šance, za mě dobré. Sám jsem před 17 lety zažil první zápas v Lotyšsku proti domácím. Tehdy jsme remizovali 1:1 a nebylo to vůbec jednoduché,“ zapátral v paměti.

Bývalý hráč Bostonu, Chicaga nebo Nashvillu věří, že česká repre přiveze placku. „Když jsem skončil s hokejem, stal se ze mě velký hokejový fanoušek. Vždy věřím, že nějakou medaili uděláme. A věřím i teď, máme na to. Kluci to mají těžké, jelikož jim pár klíčových hráčů vypadlo. Na druhou stranu je to šance pro kluky, kteří teď dostanou příležitost,“ má jasno.

V roce 2006 vybojoval v Lotyšsku s tehdy podceňovaným českým výběrem, který vedl Alois Hadamczik, stříbrné medaile. „Bylo to pro mě první mistrovství světa. Tehdy jsme udělali druhé místo, takže na to vzpomínám velmi dobře. Celá Riga žila hokejem, všude bylo hodně fanoušků, bylo to opravdu moc příjemné,“ dodal Petr Tenkrát.

