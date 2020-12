Ve svém volném čase se rád hýbu, i když je to rok od roku, stejně jako já, těžší a těžší. Při tomto povolání je pohyb ideální doplněk k životu. Vyrostl jsem a žiji obklopen lyžařskými vleky, proto jsou v zimě jasnou volbou lyže. Cestování je moji další vášní. Poslední dobou mě lákají spíše země málo preferované turisty. Jak příklad lze uvést cestu, kdy jsme se synem projeli obrovskou Bosnu a Herzegovinu od severu až na jih.

Jako novinář se snažím upozorňovat na různé nešvary. Také rád řídím, jsem aktivní řidič od 18 let. To co vidím na silnicích mě vede k dalším aktivitám. V tom jsme zajedno celá rodina a zapojili jsme se například do kampaně 1/10, která upozorňuje na to, že podle statistik pouze jeden řidič z deseti zastaví u dopravní nehody což je k zamyšlení. Začali jsme se také zapojovat a snažíme se podporovat různé charitativní akce. Manželka, já a syn jsme si vzali do pěstounské péče postiženou holčičku a víme jaké to je, když vám někdo vyjde vstříc s jakoukoliv pomocí. Zjistili jsme při tom, že lidé nejsou tak lhostejní jak se říká. A co je úžasné, že pomáhají lidé, kteří sami pomoc potřebují…