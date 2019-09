Představíme vám: Školáčky z 1.A Základní školy Loket

Loket – I v letošním školním roce vám každý týden budeme představovat prvňáčky z našeho okresu.

A samozřejmě vám současně s nimi představíme trošku i školy, které navštěvují. Na úvod našeho seriálu jsme zavítali do loketské základní školy. Tady letos otevřeli dvě první třídy. Najdete je v jedné z budov, které škole patří, a sice v Radniční ulici, když vystoupáte do nejvyššího patra. Děti z 1.A měly zrovna matematiku a na to, že byly ve škole teprve první týden, jim počítání šlo úplně skvěle.