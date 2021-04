Jejich mostní konstrukce však dosluhuje a způsobuje to problémy. Řeč je o Antonínských mostech, které čeká rekonstrukce. A stavaři zase čekají, zda budou lidé riskovat své zdraví a životy.

Mosty jsou v majetku města poté, co je Sokolov převzal od Sokolovské uhelné. Stalo se tak bohužel až po tom, co byla dokončena páteřní cyklostezka. Pokud by to bylo dříve, mohly být zahrnuty do projektu a cyklostezka vedla přes ně bezpečně kolem Medardu, kam míří davy lidí. Takto vede podél Ohře do Citic, kde budou muset lidé i s dětmi přejít přes frekventovaný most. Ten je zatížený těžkou automobilovou dopravou. A stavaři se už nyní možná bojí toho, co se na Antonínských mostech dělo při první etapě oprav.

Lidé tehdy nerespektovali zákaz vstupu na staveniště, zkracovali si tudy cestu k jezeru a neváhali s sebou brát ani malé děti. Zkratka je totiž oblíbená a k jezeru vcelku logická cesta. Možná se už tehdy měli lidé, kteří projektovali páteřní cyklostezku, logickými a praktickými věcmi zabývat mnohem více.

Roman Cichocki, Sokolovský deník