Začali v září a v půli října je vyhnala ze škol druhá vlna koronavirové epidemie. Druhý návrat byl v listopadu a děti vydržely ve školách do února. Teď se tedy vracejí potřetí v takzvané rotační výuce a za přísnějších podmínek. Musejí totiž absolvovat antigenní testy v pondělí a ve čtvrtek.

Testovací sady, které dorazily do škol, mají vcelku jednoduché použití, což ukázala i pondělní praxe. Drtivá většina dětí to i zvládla na jedničku. Školáci z testování, až na malé výjimky, obavy neměli. Pomáhali jim učitelé a někde i rodiče. Většina rodičů se dokonce smířila s testováním dvakrát týdně. Co však nechápou, je fakt, že se děti i po negativním výsledku testů musejí nadále trápit v roušce. A to i přesto, že školy učinily řadu nezbytných opatření, která mají šíření viru zabránit.

A tak zatímco například herci mohou po testování natáčet filmy i seriály bez roušky, děti se po testech musejí učit v rouškách. Politici se možná bojí toho, že bez nekonečných seriálů by lidé vyšli do ulic. Kdežto dětí v rouškách se asi nemají proč bát, a tak je hodili přes palubu.