Po mnoha letech úsilí se podařilo lázeňskému trojúhelníku v Karlovarském kraji společně s dalšími osmi městy v rámci Great spa towns of Europe neuvěřitelné. Dostaly se na prestižní seznam UNESCO. Lídrem byl právě tolik podceňovaný Karlovarský kraj, který je označovaný premiérem za historicky nejhorší ve všem.. Kdyby ovšem naše vláda za krizového stavu fungovala tak, jak mezi sebou spolupracovaly slavné lázně Evropy v čele s lázeňským trojúhelníkem a krajem, možná by eliminovala spoustu fatálních chyb právě během pandemie.

Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně musely čelit mnohým nástrahám a když už byly s nominací před cílovou rovinkou, přišel covid a veškeré snažení zastavil, a naprosto lázním svázal ruce. Jsou přece závislé na turismu a lázeňských hostech, kteří v době tvrdého lockdownu měli zákaz jezdit do léčebných zařízení. Spousta podnikatelů se ocitla na pokraji zhroucení nebo existenční zkázy. Karlovarský kraj s lázeňskými městy se ale velmi dobře uplatnil v tak velkém projektu jako je zápis do UNESCO, a světe div se, dotáhl to do zdárného konce. Pochybovačům tak doslova vytřel zrak.