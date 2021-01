Obrovská nejistota vlekaře užírá. Neví, kdy jim vláda dovolí otevřít střediska a zda vůbec.

Přesto musejí být připraveni, co kdyby náhodou. Drží proto armádu brigádníků a sněžná děla stále vytvářejí umělý sníh, a právě to je jedna z nejdražších položek při provozu skiareálů. Nakoupili dezinfekci a všechno potřebné k dodržování protiepidemických opatření, ale je jim to zatím k ničemu, a to i přesto, že schopnost zajistit na sjezdovkách řád a veškerá vládní bezpečnostní opatření už prokázali loni v prosinci.

Vláda sice přispěchala s jakousi kompenzací, ale ta řadu skiareálů před krachem nebo obrovskými problémy už asi nezachrání. Vlekaři potřebují hlavně co nejrychleji spustit provoz. Jsou ochotni proto udělat všechno a chovat se naprosto stejně jako například v sousedním Rakousku. Ale na pomoc shůry přitom moc spoléhat nemohou, to je i letošní počasí milosrdnější…