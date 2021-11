Vlekaři ze Ski areálu Bublava-Stříbrná mají plné ruce práce. Lyžařská sezona je za dveřmi, a tak na svahu instalují sněžná děla či provádějí revizi lanové dráhy. Zároveň doufají, že se nebude opakovat loňská sezona, kterou několikrát rozjížděli, aby ji vzápětí přerušili a nakonec ukončili.

Ve Ski areálu Bublava-Stříbrná investovali před minulou sezonou nemalé peníze do nové čerpací stanice a sněžných děl. Disponují tak dvakrát větší kapacitou pro umělé zasněžování. Bylo jim to houby platné. Už tehdy avizovali, že by potřebovali křišťálovou kouli, protože do poslední chvíle nevěděli, co vláda zakáže. A nejinak je tomu prozatím i letos.

Tiše tak závidí svým kolegům v Rakousku, kde tamní vláda dala jasné podmínky už před měsícem. Vlekaři vědí, že na lanovky budou mít přístup pouze lidé s ukončeným očkováním, negativním testem nebo ti, kteří se z covidového onemocnění zotavili. Lyžařská střediska navíc budou vyžadovat respirátory třídy FFP 2. Řídit se budou Rakušané i podle takzvaného semaforu. Ten bude sledovat počet hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče a podle toho omezovat návštěvníky lyžařských areálů či barů a restaurací.