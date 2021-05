Na sokolovském zimním stadionu se bude opět opravovat část střechy. Při celkové rekonstrukci zhruba před jedenácti lety přitom byla střecha nad hlavní halou postavena zcela nová. Součástí objektu je i strojovna, nad kterou město nechalo před lety opravit střechu též. Finance do sokolovského zimního stadionu posílá město takřka neustále. Ty největší opravy byly za pomoci dotace, jiné město zvládá ze svého rozpočtu.

A přestože šlo o zcela zásadní rekonstrukce například střechy a vzduchotechniky, stále se objevují další neduhy s tím spojené. A tak následují další opravy. Po letech slibů se také investovalo do zázemí sportovců. To vše po deset let staré celkové rekonstrukci, jejíž hlavní částí byla právě oprava střechy. Celkové náklady byly tehdy zhruba 150 milionů korun.

Celkově je v zimním stadionu proinvestováno zhruba 200 milionů korun. Za ty si mnozí dovedou představit zcela nový moderní zimní stadion. A možná by si tehdy město ušetřilo i popotahování od poskytovatele dotace, jímž byl ROP Severozápad. Tehdy vyměřili Sokolovu pokutu za chyby při rekonstrukci a hrozila obří pokuta 240 milionů korun. Nakonec k ní naštěstí nedošlo, byla mnohem menší.