Policisté ho několikrát upozorňovali na jeho protiprávní jednání a poté ho zadrželi a obvinili ze šíření nakažlivé lidské nemoci. Hrozí mu podle policie až osm let vězení.

Starostu Kraslic Romana Kotilínka celý případ pobouřil a opatření, která se týkají nakažených bezdomovců, označil za nepromyšlená a nesystémová. Muže totiž policisté přivezli z Karlových Varů do Kraslic s tím, že tam má trvalý pobyt, a ať se o něho město postará. To samé čeká okolní města a obce. Časovaná bomba nákazy covidem u bezdomovců totiž tiše tiká všude. Lidé bez přístřeší navíc ve většině případů nemají svého praktického lékaře, který by je poslal na testy, kde by se zjistilo, zda jsou pozitivní.

Obce jsou schopny zajistit ubytování i stravu po dobu karantény těchto lidí. Nejsou však schopny dělat jim drába, který je bude hlídat, alespoň tedy ne v Kraslicích, kde nemají městskou policii. Opatření vozit nakažené bezdomovce po celé republice takzvaně domů je nesystémové a dle slova bezdomovec i úsměvné.