Podle starých legend odpradávna vládl karlovarským léčebným pramenům tajemný duch, který se chránil před vyčerpáním jejich zdrojů i před negativními přírodními živly. A i konšelé tehdy věřili, že ten, kdo ovládal Ducha pramenů, ovládal celé lázně. Proto dbali na to, aby posvátné místo s jeho reliéfem vytesaným do skály poblíž Zámecké kolonády vždy patřilo městu. A také aby bylo přístupné, protože kdo si na vousy do skály vytesaného ducha sáhne, tomu se splní přání… Začátkem tisíciletí ale město objekt pronajalo a při přestavbě secesní Zámecké kolonády na lázeňský komplex do ní ruský investor se souhlasem Ducha pramenů zakomponoval, tedy zavřel, dal pod zámek, zpoplatnil, a poprvé ve své historii byl téměř neviditelný. Obdivovat jej totiž mohli pouze ti klienti, kteří na vstup do lázeňského komplexu měli peníze. A karlovarští to většinou nebyli.