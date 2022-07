Vedení radnice si stýská, že podnikatelé jim následně vyhlásili válku a že provozovatelé barů už nemají chuť nic dodržovat. Někteří přitom investovali opravdu statisíce korun na vybudování kuřáren, které byly jednou z podmínek memoranda, nyní jsou jim k ničemu. Asi se není čemu divit, že vůle snažit se je dávno v trapu.

Policie udělala razii v ulici Jaltská. Zadržela dealery balónků s rajským plynem

Primátorka pohrozila dalšími kroky. Hned následující víkend podnikli kriminalisté razii a zadrželi obchodníky s rajským plynem, mezi nimiž jsou i provozovatelé baru Molly. To je samozřejmě v pořádku. Ale že si vybrali právě distributory s rajským plynem, je trochu zarážející. Vždyť je veřejným tajemstvím, že Sokolovská ulice v Rybářích se hemží dealery mnohem závažnějších drog a že do nedaleké Buchenwaldské ulice si lidé jezdí pro pervitin autem až z daleka. Ví se o tom dlouhé roky, ale zatím žádná opatření nebyla. Co kdyby se vedení města také zajímalo, jak se žije i lidem v této části Karlových Varů, kteří si nemohou sednout na zastávky autobusů, nemohou se v klidu projít po Sokolovské ulici, která by jinak byla celkem pěkným bulvárem, živnostníci tam nechtějí podnikat a maminky s dětmi se bojí vyjít na dětská hřiště, protože se tam pohybují různá individua a prostory jsou plné injekčních stříkaček.

Navíc přichází doba filmového festivalu, kterou někteří Pražané zase pojmou jako jeden velký kokainový mejdan. Tady bude také policie zasahovat? Spravedlnost a měření jedním stejným metrem by totiž byla na místě.