Kraj dosud zveřejnil pouze 11 strategických projektů, které jdou do dalšího kola schvalování. O dalších mlčí či mlží. Proč? Protože prý hrozí jejich opsání, případně vykradení know-how. Takže kdybychom to (a pozor, přísně utajeně) shrnuli, pak skupina vyvolených rozhoduje o budoucnost kraje, transparentnost je sprosté slovo a opozice má pravdu.

Koalice (STAN, TOP09, ODS, KDU-ČSL a Místní) jakoby si uložila bobříka mlčení a na dotazy, kdo jsou například hodnotitelé oněch projektů na pozvednutí kraje za desítky ba stovky milionů neodpovídá. Proč? Prý musejí být anonymní kvůli jejich ovlivňování, dehonestace a kriminalizace… No páni, pokud se tohoto obávají, pak tito strašpytlové nemají právo něco hodnotit. Rozhodování o kvalitě projektů se strachem v zádech je fakt tragické.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.