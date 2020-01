Silnici z Bochova na Prahu u obce Herstošice uzavřela v pátek odpoledne na více než dvě hodiny vážná dopravní nehoda. Havarovala tu dvě osobní vozidla.

Při nehodě spadlo jedno z havarovaných aut do rybníka. | Foto: HZS Karlovarského kraje

Jedno z nich se po nehodě převrátilo na střechu a spadlo do zamrzlého rybníka vedle silnice. V té chvíli byly ve voze čtyři dospělé osoby. Ve druhém havarovaném vozidle zůstali zranění dva dospělí a jedno dítě. Dva svědci nehody neváhali a okamžitě po převrácení vozidla do vody skočili do rybníka a z potápějícího auta dokázali vytáhnout všechny čtyři cestující.